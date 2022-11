Bo zupa była za droga

- No i chodzę tylko tam, gdzie są toalety. Tu bywam ze dwa razy w tygodniu, bo zrobiło się drogo. Jajecznica, bułka i kakao: 18,50 zł. W tamtym roku za to samo to bym nawet dziesięciu zł nie zapłacił. Zresztą... w 2021 r. jadałem od czasu do czasu kotlet mielony. Teraz mogę o nim tylko pomarzyć - Andrzej dopija kakao i elegancko odkłada sztućce po skończonym śniadaniu. - W noclegowni też odczuwamy podwyżki. W zeszłym roku można było przyjść wieczorem i na kolację podgrzać sobie coś w mikrofalówce. W tym roku już nie. Bo "oszczędność prądu", jak tłumaczą pracownicy.