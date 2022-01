BMW wypadło z drogi i dachowało. Cztery osoby ranne

W Radłowie w woj. wielkopolskim doszło do wypadku z udziałem BMW. Samochód najpierw wypadł z drogi, a następnie dachował. Wszystkie cztery osoby, które podróżowały pojazdem, trafiły do szpitala. "Kierowca zapomniał, że rzeczywistość to nie film, ani komputerowa gra" - skomentowali policjanci.