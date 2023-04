Blokują akces Szwecji do NATO. Turcja i Węgry wbrew polskim interesom

Orbán się wielowektorowo zakiwał

Co ze sprzeciwem Węgier? Orbán miesiącami kluczył w tej sprawie, obiecywał, że parlament zajmie się nią już wkrótce, ale jeszcze nie teraz. W lutym zaostrzył kurs. W przekazie węgierskich polityków coraz częściej pojawiały się pretensje do Sztokholmu. Dotyczyły one krytycznego stosunku szwedzkich elit politycznych wobec stanu węgierskiej demokracji i budowanego przez węgierskiego premiera systemu rządów. Rzecznik węgierskiego rządu stwierdził nawet, że szwedzki rząd siedzi na "walącym się tronie moralnej wyższości". Innymi słowy, Budapeszt przyjął wobec Sztokholmu linię: wy nas obrażacie, zarzucając nam korupcję niedostatki demokracji, to my was nie wpuścimy do NATO.