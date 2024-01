Blisko 900 tysięcy na nagrody w Pałacu. A wcześniej było "zapinanie pasa"

Jak ujawniła Wirtualna Polska, według projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, wydatki Kancelarii Prezydenta wyniosą w przyszłym roku 274,2 mln zł. To rekordowy budżet, odkąd funkcję prezydenta sprawuje Andrzej Duda. W porównaniu do ubiegłorocznego budżetu Kancelarii Prezydenta to wzrost o około 11,1 proc. Najwięcej z tej puli pochłoną wynagrodzenia - o 4,8 mln zł więcej niż w 2023 roku.