Bliski Wschód. MSZ Turcji: Ofensywa nie wykroczy poza 30 km w głąb Syrii

W drugi dzień od ataku na północną Syrię, tureckie MSZ zapewnia: nasza operacja wojskowa nie wykroczy poza 30 km w głąb północno-wschodniej Syrii. Z kolei resort obrony poinformował w czwartek o "zneutralizowaniu" 174 "terrorystów". Niepokój na Bliskim Wschodzie trwa.

Przypomnijmy: według ostatnich informacji z frontu, zginęło już co najmniej 100 osób . Wspierani przez Turcję syryjscy rebelianci "wyczyścili z terroru" wioski Yabisa i Tel Fander na północy Syrii.

Jak podkreśla agencja Associated Press minister, w rozmowie z reporterami, nie sprecyzował, ilu dokładnie żołnierzy bierze udział w operacji. Wskazał jedynie, że Turcji zależy na utworzeniu strefy bezpieczeństwa. Ta ma pozwolić na "dobrowolny" i "bezpieczny" powrót do Syrii uchodźców i osób przesiedlonych.

- W tym przypadku pozwólmy im, krajom UE, wziąć tych uchodźców. Większość z nich, gdybyśmy im dzisiaj pozwolili, jest gotowa do udania się w kierunku Europy - stwierdził szef tureckiej dyplomacji.- Jeżeli UE i kraje europejskie nie będą chciały współpracować z Turcją, to będzie to też ich problem - dodał.