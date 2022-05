Blinken deklaruje pomoc Europie. Chodzi o dostawy energii

Blinken zapewnia

- Zdecydowanie wspieramy wysiłki, które podejmuje Europa i Unia Europejska, żeby odciąć się od dostawy rosyjskiej energii. Wiemy, że ta zależność budowała się na przestrzeni wielu dziesięcioleci. To się nie skończy z dnia na dzień, ale Europa jest na drodze, która prowadzi w tym kierunku - podkreślił Blinken. Zapewnił, że USA będą wspierać Europę we wdrożeniu embarga na rosyjską ropę naftową. - Ten proces będzie musiał być realizowany przez samą UE. USA podejmują różne kroki, by w tym pomóc - dodał.