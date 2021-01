Błażej Spychalski gościem programu "Tłit"

Kontrowersje wzbudził fakt, że wśród zaszczepionych osób znalazła się grupa 18 celebrytów, którzy nie należą do grupy "zero". Wśród wspomnianych osób znaleźli się: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski czy były premier Leszek Miller .

Do pierwszego etapu w ramach Narodowego Programu Szczepień zostanie włączona nowa grupa. Chodzi o pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Minister zdrowia Adam Niedzielski przychylił się do prośby szefowej resortu rodziny Marleny Maląg.