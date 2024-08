Błaszczak odpowiada na zarzuty. Mówi, ile powinna zwrócić Platforma

Państwowa Komisja Wyborcza powróci w czwartek do rozpatrywania sprawozdania finansowego komitetu PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych. We wtorek podczas spotkania z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie europosłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba przekazali, że mają dowody na nielegalne finansowanie wspomnianej kampanii PiS opiewające na kwotę 23 mln 390 tys. zł.

Błaszczak: Trzeba zwrócić uwagę na Campus Polska Przyszłości

Politycy PiS w odpowiedzi na te doniesienia mówią, że "to kłamstwo". Zdaniem Błaszczaka, skoro politycy KO podnoszą np. kwestię pikników wojskowych, jakie odbywały się w trakcie kampanii wyborczej, to należy zwrócić uwagę na Campus Polska Przyszłości. Podkreślił, że tego wydarzenia komitet wyborczy KO nie włączył do sprawozdania finansowego, a - w jego ocenie - nie ulega wątpliwości, że odbywała się na nim agitacja wyborcza.

- W ciągu kilku godzin zebrałem 30 mln zł, które należałoby wpisać do sprawozdania wyborczego Platformy Obywatelskiej. Podkreślam, że podążamy ścieżką absurdu. No, ale skoro Szczerba z Jońskim zajmują się absurdami, no to proszę bardzo, możemy pójść tą drogą - powiedział Błaszczak na konferencji prasowej.

Jako przykłady działań, za które jego zdaniem PO powinna zwrócić pieniądze wymienił m.in. właśnie Campus Polska Przyszłości, na który - jak mówił jeden z organizatorów wydarzenia Sławomir Nitras - wydano 1,5 mln zł. - 100 tys. zł na Campus pochodziło z budżetu Olsztyna, jakaś część od prywatnych firm, które sponsorowały to wydarzenie oraz z niemieckiej fundacji - co jest nielegalnym finansowaniem zagranicznym - wskazał szef klubu PiS.

Inne działania, które zdaniem Błaszczaka mogły być nielegalnym finansowaniem wydarzeń wyborczych i wykorzystywaniem państwowych inwestycji do agitacji, to: projekt ochrony zabytków dla Białegostoku, który kosztował 3,5 mln zł, SOR w Legionowie - ok. 10 mln zł, Piknik Wolności w Opolu - 2 mln zł, Program wsparcia Akademii Piłkarskich w Koninie - 6 mln zł oraz kanalizacja sanitarna w gminie Trzebiatów - ok. 7 mln zł.

"Politycy koalicji rządzącej wywierają presję na PKW"

W ocenie Błaszczaka, politycy koalicji rządzącej wywierają presję na PKW, żeby ta "stosowała prawo wybiórczo, żeby nierówno stosowała prawo wobec poszczególnych partii politycznych, bo sprawozdanie z finansowania kampanii wyborczej PO i innych ugrupowań zostało już przyjęte".

Przepisy Kodeksu wyborczego bezwzględnie nakazują odrzucenie sprawozdania finansowego, jeśli środki pozyskane, przyjęte lub wydatkowane z naruszeniem przepisów przekraczają 1 proc. wszystkich środków komitetu. Co ważne, kwestionowane finansowanie musi mieścić się w ramach kampanii wyborczej, a więc w przypadku sprawozdań dotyczących ubiegłorocznych wyborów badany jest tylko okres od 8 sierpnia do 13 października 2023 r.

W przypadku komitetu PiS kwota nieprawidłowego finansowania musiałaby sięgnąć 387 tys. zł (jak wynika ze sprawozdania finansowego komitetu PiS, łączne przychody opiewają na 38 mln 781 tys. zł). Potrzebne jest też precyzyjne określenie, o jaką wartość pomniejszyć dotację podmiotową oraz subwencję w przypadku ewentualnego odrzucenia sprawozdania.

Konsekwencją odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego może być strata do 75 proc. dotacji podmiotowej.