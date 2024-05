Błagała prezydenta o ułaskawienie. Zapadła decyzja w jej sprawie

Angelika została skazana na trzy lata więzienia

Problem Angeliki rozpoczął się kilka lat temu, kiedy popadła w konflikt z jednym z sąsiadów. Jego kulminacją była sytuacja ze stycznia 2020 roku, kiedy w jej mieszkaniu zjawiła się konkubina i córka wraz ze znajomym sąsiada. Doszło do poważnej awantury, w wyniku której mężczyzna zaatakował jej ówczesnego męża. W czasie bójki jej mąż został zrzucony ze schodów, w międzyczasie obudził się ich czteroletni syn, który przestraszony z płaczem wybiegł na klatkę. To wtedy kobieta chwyciła po nóż i wbiła go napastnikowi w plecy.