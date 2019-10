Błąd lekarski? Lekarze podczas porodu złamali nogę noworodkowi

Podczas cesarskiego cięcia w szpitalu w Sulęcinie lekarze uszkodzili nóżkę noworodka. Rodzice obawiają się, że przez błąd lekarski ich dziecko w przyszłości może być niepełnosprawne. Sprawa trafiła do prokuratury.

Sprawą zajmował się lubuski NFZ. Sulęciński szpital tłumaczył, że doszło do zdarzenia niepożądanego, jednak nie wyjaśnił o co w tym sformułowaniu chodziło. Sami lekarze nie mają sobie nic do zarzucenia. - Jest to dla nas zaskoczenie, u nas pierwszy raz to się zdarzyło. Nie jest to błąd lekarski, to jest powikłanie - mówił w rozmowie z Polsat News wicedyrektor szpitala w Sulęcinie Marek Zaręba.