Black Friday w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD. Promocje w sklepach z elektroniką Black Friday 2019 już jutro. Największe markety z elektroniką ujawniają swoje promocje. Sprawdź, co można złowić w Media Markt, Media Expert i RTV Euro AGD. Komputery, laptopy, tablety, smartfony, telewizory, zmywarki, ekspresy do kawy, lodówki i gadżety. Black Friday 2019 w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD. Jakie promocje znajdziesz w sklepach z elektroniką? Black Friday 2019 w Media Markt. Sprawdź promocje 29 listopada wypada Black Friday – dzień wyjątkowych promocji w wielu największych sklepach, także w marketach z elektroniką. Zniżki startują w Media Markt, Media Expert, RTC Euro AGD, Komputroniku i innych sklepach. Sprawdzamy okazyjne ceny na laptopy, smartfony, tablety, telewizory, projektory, ekspresy do kawy, lodówki i gadżety. 2 grudnia wypada Cyber Monday – dzień wyprzedaży w sklepach internetowych. W poprzednich latach Polacy zostawiali w sklepach w Black Friday nawet 2 miliardy złotych. W 2019 roku zapewne zostanie ustanowiony kolejny rekord sprzedaży. Media Markt zapowiada na Black Friday "horror dla cen". Poniżej garść najwyższych i najciekawszych obniżek w tej sieci: laptop Asus ZenBook 13 UX331UA-EG085R z procesorem i5-8250U, 8GB RAM, 512GB SSD – obniżka z 4899 do 4399 zł

smartfon Apple iPhone 8 z 64GB pamięci i aparatem fotograficznym 12 MPix – obniżka z 2199 do 1999 zł

pralka Samsung WW80K6414QX/EO, klasa energetyczna A+++, do 1400 obrotów na minutę, inteligentna kontrola – obniżka z 2699 do 2299 zł

aparat Sony DSC-RX100 III, linia CyberShot, zoom x44, maksymalna rozdzielczość zdjęć 472 x 3648 – obniżka z 2059 do 1649 zł

elektryczna deskorolka MANTA MSB9014 Viper II, zasięg na jednym ładowaniu do 15 kilometrów – obniżka z 799 do 499 zł Black Friday w Media Expert. Sprawdź promocje Media Expert oferuje w Czarny Piątek obniżki na laptopy, smartfony, telewizory, lodówki, zmywarki i wiele innych produktów. Przedstawiamy okazje z największymi obniżkami: laptop HP Gaming Pavilion 15 DK0004NW z procesorem i5-9300H, 8GB RAM, 512GB SSD i kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 – przecena z 4199 do 3399 zł

smartfon Samsung Galaxy A70 SM-A705, kolor czarny, przekątna ekrany 6.7 cala, 6 GB RAM, 128 GB pamięci, aparat fotograficzny 32 Mpix – obniżka z 1799 do 1399 zł

lodówka Samsung RS68N8671WW Prestige Collection, klasa energetyczna A++, pełny No Frost, sterowanie elektroniczne, wymiary 178 x 91.2 x 71.6 cm – obniżka z 4499 do 3999 zł

tablet Lenovo Tab P10, przekątna ekranu 10.1 cala, rozdzielczość Ultra HD, 3 GB RAM, 32 GB pamięci– obniżka z 1099 do 899 zł

aparat Panasonic DC-GX800WEGS w kolorze srebrnym z obiektywem 12-32mm + 35-100mm i trybem 4K – obniżka z 1999,99 do 1699 zł Media Expert prowadzi też akcję Black Weeks, w ramach której co tydzień proponuje nowe okazje. Trzymajmy rękę na pulsie. Black Friday w RTV Euro AGD. Sprawdź promocje W Czarny Piątek wysyp okazji czeka także klientów RTV Euro AGD. Przeglądamy przepastne zniżki sieciowego marketu: telewizor Samsung QLED QE65Q67RAT, 65 cali, 4K UHD, rozdzielczość 3840 x 2160, klasa energetyczna A+, optymalizacja ruchu Picture Quality Index 3100, czujnik oświetlenia zewnętrznego – obniżka z 4799 do 3990 zł

robot odkurzający iRobot Roomba e5 z trzystopniowym systemem sprzątania, inteligentna nawigacją iAdapt i zmywalnym pojemnikiem na brud – obniżka z 1799 do 1499 zł

ekspres automatyczny DeLonghi PrimaDonna Exclusive ESAM 6900 z regulacją temperatury kawy, dyszą spieniającą i pojemnikiem na mleko – przecena z 4490 na 3490 zł RTV Euro AGD oferuje też kumulację rabatów przy zakupie przynajmniej dwóch produktów. Rabat nalicza się automatycznie: -22% na drugi produkt, -44% na trzeci lub -66% na czwarty. Przy zakupie 5 produktów za ten ostatni zapłacimy 1 zł. Poza tym raty 0% za produkty o wartości powyżej 300 złotych można zacząć płacić dopiero w marcu.