Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday Klaudia Zawistowska 57 min. temu Black Friday 2019. Wyprzedaże już w listopadzie. Lista sklepów biorących udział w akcji Black Friday 2019 będzie jedną z największych akcji wyprzedażowych w tym roku. Rabaty tego dnia będą sięgały kilkudziesięciu procent. Czarny Piątek organizuje wiele popularnych marek. Listę sklepów biorących udział w akcji prezentujemy na dole artykułu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday 2019. Wyprzedaże od 29 listopada (East News, Fot: LUKASZ KACZANOWSKI) Tradycja organizowania Black Friday rozpoczęła się w USA. Był to pierwszy dzień wielkich wyprzedaży przedświątecznych. Ich finał do dziś ma miejsce w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to miliony Amerykanów szturmem wdzierają się między sklepowe półki. Popularne są wtedy również zakupy online, choć szczyt wyprzedaży w internecie organizowany jest podczas akcji Cyber Monday. W Polsce Black Friday organizowane jest od kilku lat, a z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością. Czarny Piątek 2019 (bo tak brzmi spolszczona nazwa akcji) rozpocznie się już 29 listopada. Popularnym zabiegiem jest wydłużanie wyprzedaży o sobotę i niedzielę (w tym roku niedziela niehandlowa, więc sklepy będą zamknięte). Akcję tą sklepy nazywają Black Weekend. Wyprzedaże na Black Friday 2019. Gdzie najtaniej w Czarny Piątek? Czarny Piątek to gratka dla wszystkich, którzy lubią korzystać z atrakcyjnych rabatów. Na razie nie wiadomo, jakie oferty przygotują poszczególne sklepy. H&M, popularna marka odzieżowa, ma w zwyczaju przeceniać swoje produkty o maksymalnie 60 proc. Do akcji z 50 proc. rabatem na buty przyłączy się pewnie CCC. ZARA przed rokiem rozpoczęła wyprzedaże online na dzień przed Black Friday. Niewykluczone, że w tym roku będzie podobnie. Kto jeszcze weźmie udział w akcji Black Friday 2019? Oto Lista niektórych sklepów: Gatta

home&you Lista wszystkich sklepów organizujących Czarny Piątek 2019 dostępna jest na stronie black-friday.pl