Black Friday 2019 Lidl, Biedronka, Kaufland. Sprawdź promocje w dyskontach

Największe działające w Polsce dyskonty – Lidl, Biedronka, Kaufland – wprowadzają na Black Friday wysokie przeceny. Sprawdź, jakie promocje możesz spotkać dziś w marketach. Narzędzia, zabawki, tekstylia, elektronika.

Black Friday w Biedronce. Sprawdź promocje

W Biedronce na Black Friday pojawiły się dwie promocje. Tekstylia i artykuły przemysłowe są tańsze o równowartość podatku VAT. Podczas Black Week, trwającego od 21 do 30 listopada, firma wprowadziła 50-procentowe upusty na produkty takie jak narzędzia, akcesoria kuchenne, proszki do prania, zabawki, artykuły piśmiennicze i do szkoły.