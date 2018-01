Biuro posła PO zdewastowane. "Rachunek wyślę na Nowogrodzką"

Chuligani pomazali tablicę informacyjną, umieszczoną przed włocławskim biurem posła Platformy Obywatelskiej Arkadiusza Myrchy. O przykry incydent parlamentarzysta obwinia Prawo i Sprawiedliwość, domagając się od ekipy rządzącej rekompensaty za poniesione straty.

- Nasze biuro poselskie we Włocławku było przedmiotem ataków nie jeden raz. Każdorazowo te same zniszczenia. Panie Min. @mblaszczak. Winię za to PiS i Waszą pełną nienawiści politykę. Rachunek za nową tablicę chyba tym razem wyślę na Nowogrodzką - napisał na Twitterze Myrcha, dodając zdjęcie pomazanej tablicy.