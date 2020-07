Bitwa pod Grunwaldem - śmieszne MEMY

Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem rozpoczęła się rano 15 lipca. Nim jednak doszło do samej walki, dowodzący polsko-litewskim wojskiem król Włdysław Jagiełło kazał długo czekać Krzyżakom. Miał w tym chytry cel. Stojący w pełnym słońcu rycerze Zakonu Krzyżackiego zmęczyli się już przed samą walką, podczas gdy Polacy i Litwinów w lasach czekali na odpowiedni moment, by ruszyć w bój.

Zniecierpliwiony Urlich von Jungingen wysłał do Władysław Jagiełły 2 nagie miecze i informacją, by ten nie krył się po lasach, tylko wyszedł w pole do walki.