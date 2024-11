Bitwa o Wisconsin. Demokraci wytaczają działo w postaci Billa Clintona

Sondaże w tym stanie wskazują na niewielką przewagę Kamali Harris, choć to różnica wciąż na granicy błędu statystycznego. Najlepszy przykład na to, jak zacięta jest walka o Wisconsin, to plan dwójki kandydatów na ten piątek. Wtedy to właśnie odbywają się tu jednocześnie dwa wiece: Harris i Trumpa. A to sytuacja wręcz bez precedensu w obecnej kampanii.