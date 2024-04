Bitwa o kabanosy. Pijany walczył jak lew

Sytuacja miała miejsce w piątek po południu (26 kwietnia). Do jednego ze sklepów spożywczych na kieleckim osiedlu Barwinek przyszedł młody mężczyzna. Wziął z półki paczkę kabanosów wartych 7 złotych i jak gdyby nigdy nic skierował się do wyjścia. - Na całą sytuacje zareagował właściciel sklepu, który wyszedł za sprawcą i upomniał go, aby ten zapłacił za towar lub go zwrócił - relacjonuje policjantka.