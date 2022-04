Bitwa o Donbas. Rosjanie znowu w kłopotach. Uciekli, zostawiając grób z ciałami zabitych kolegów

Miało być miażdżące uderzenie i marsz Rosjan po zwycięstwo. Tymczasem w jednej z większych potyczek w bitwie o Donbas, ukraińska brygada niespodziewanie zaatakowała skrzydło rosyjskiej elitarnej jednostki pancernej, której żołnierze szykowali się do ataku. Rosjanie stracili kilka czołgów, wiele opancerzonych wozów bojowych. Uciekając, nie zdążyli zasypać grobu z ciałami zabitych wcześniej kolegów.

Bitwa o Donbas. Ukraińcy zaatakowali rosyjską kolumnę, zdobywając czołgi

Źródło: Facebook , fot: General Staff of the Armed Forces of Ukraine