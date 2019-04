Biskup pochwalił Jarosława Kaczyńskiego. Poseł PO "zażenowany" tymi słowami

Bp Wiesław Mering powiedział do prezesa PiS, że "pańskie sukcesy są naszymi sukcesami". Na tę wypowiedź zareagował Krzysztof Brejza, który mówi o hołdzie dla Jarosława Kaczyńskiego. Duchownego nazwał z kolei "rasowym politykiem".

Biskup Wiesław Mering uczestniczył razem z Jarosławem Kaczyńskim w konferencji w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. - Bardzo bym chciał, panie premierze, żeby czuł się pan tu człowiekiem podziwianym. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co pan zrobił i robi dla Polski razem ze swoim ś.p. bratem. Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami - powiedział do prezesa PiS duchowny.