Biskup Napierała udzielił święceń w Kaliszu. "Kto jest bez grzechu, niech podniesie rękę"

Święceń kapłańskich w Kaliszu miał udzielić biskup Edward Janiak, który jest jednym z antybohaterów filmu "Zabawa w chowanego". Wywołało to oburzenie, mieszkańcy zapowiedzieli protest, a na uroczystości zastąpił go biskup Stanisław Napierała. Jednak również on jest oskarżany o tuszowanie przypadków pedofilii.

Święceń miał udzielić biskup Edward Janiak. Został jednak zastąpiony przez biskupa seniora Stanisława Napierałę (PAP)