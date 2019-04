Bieniuk, kontrowersyjny klub i ostre słowa prezydenta Sopotu

Przy okazji afery z udziałem byłego piłkarza Jarosława Bieniuka pojawia się wątek kontrowersyjnego miejsca "Zatoki Sztuki” w Sopocie. Władze miasta od jakiegoś czasu próbują wyrzucić dzierżawców klubu. Na razie bezskutecznie.

Prokuratorskie postępowanie trwa nadal, nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. Z zeznań świadków wynika, że oskarżenia kobiety mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości. A powiązania zmierzają do kontrowersyjnej "Zatoki Sztuki” w Sopocie.

Zatoka, ale czy sztuki

Okazuje się, że Sylwia Sz. to fotomodelka, hostessa i była partnerka współtwórcy "Zatoki” Marcina T. Mężczyzna został oskarżony o współżycie seksualne z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Według śledczych, miał wykorzystać w ten sposób pięć dziewczyn. Sprawa była głośna z powodu innego oskarżonego – Krystiana W. ps. Krystek, który w przeszłości był pracownikiem Zatoki Sztuki. On usłyszał 65 prokuratorskich zarzutów, w tym o 40 przeciw 33 nastolatkom.

W styczniu 2019 roku sopockie władze miasta wypowiedziały umowę dzierżawy "Zatoce", która miała obowiązywać do 2030 roku. - W założeniach "Zatoka Sztuki" była projektem bardzo dobrym dla Sopotu, ale projekt ten skończył się katastrofą, bo katastrofą było wykorzystywanie młodych osób – mówił wówczas prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Ostre słowa prezydenta

- Kiedy miasto dawało zgodę na działalność "Zatoki", nic nie wskazywało na późniejsze wydarzenia. Przez pierwsze dwa lata odbywały się tam wernisaże, koncerty, a lokal funkcjonował normalnie. Później już było coraz gorzej. Pojawiły się pierwsze skargi dotyczące hałasu czy nielegalnych reklam alkoholu. Nie przypuszczałem, nawet mi to głowy nie przyszło, że pod płaszczykiem sztuki i działalności charytatywnej odbywa się tam stręczycielstwo i wręcz dochodziło do czynów pedofilskich. I to nie tylko w tym miejscu, ale także w innych klubach powiązanych z ludźmi z "Zatoki Sztuki" - dodaje Jacek Karnowski.