Bielsko-Biała. Za ponad milion złotych szpital w nowej odsłonie

Bielsko-Biała. Remont pawilonu nr 1

Projekt jest wpisany do Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Bielsko-Biała, a dziecięca placówka medyczna wdraża go od 2015 roku. Koszt wykonywanego obecnie zadania to 1.122.666 zł, z czego 629.180 zł stanowi unijne wsparcie finansowe. Zakończenie prac powinno nastąpić do końca lipca.