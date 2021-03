Bielsko-Biała. Reksio zachęca, zostań na dłużej w mieście

Reksio to bez wątpienia najpopularniejszy polski piesek. Już od 53 lat wiedzie szczęśliwe życie w Bielsku-Białej. - Mieszka – co dzisiaj coraz rzadsze – w budzie przy domu swoich opiekunów i wcale nie narzeka. Nie raz pokazał, że potrafi stawać na tylnych łapkach, rozmawia z ludźmi, zwierzętami, a nawet kosmitami. Jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich. Bardzo lubi swoje miasto, dlatego też postanowił udzielić wizerunku na potrzeby niekomercyjnej akcji, której celem jest… wywołanie uśmiechu i zachęcenie przejeżdżających turystów do dłuższego zatrzymania się w Bielsku-Białej – tłumaczą bielscy urzędnicy.