Bielsko-Biała. Piesi bezpieczniejsi, przejście podziemne gotowe

- To przejście jest symbolem, że inwestycja powoli zbliża się ku końcowi. Jak każda wielka inwestycja, powoduje ona niedogodności, szczególnie dla okolicznych mieszkańców. Teraz, zwłaszcza dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie poruszać się w tym rejonie, gdzie funkcjonuje szkoła i dom kultury. W czerwcu rozbudowana droga powinna być już oddana do użytku - mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. - Ważne jest to, że oddane do użytku przejście dla pieszych jest nowoczesnym obiektem, bezpiecznym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Jest tutaj synchronizowany ruch pieszych z rowerowym, co mnie osobiście bardzo cieszy – dodał.