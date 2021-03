Bielsko-Biała. Bądźcie czujni i pilnujcie swoich zwierząt

Wpierw Śląsk Cieszyński, potem Wilkowice, a teraz Bielsko-Biała. Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej sygnałów o tropach wilków widzianych w regionie. Włodarze apelują do mieszkańców o ostrożność.

”Drodzy bielszczanie. Apeluję o ostrożność! Tropy wilków były widziane w pobliżu naszego miasta, od strony Bystrej – w masywie Koziej Góry. Jeśli już dojdzie do bliskiego spotkania z tym zwierzęciem, oddalcie się możliwie jak najspokojniej. Zachowajcie też szczególny nadzór nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi. Pamiętajmy o naszych psach – nie puszczajmy ich luzem” - poinformował prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski.

Ślady wilków widziane były nieopodal miasta, od strony Bystrej w masywie Koziej Góry. Spotyka się je coraz częściej w różnych miejscach. Powód jest prosty – to epidemia koronawirusa, podczas której mnóstwo ludzi zaczęło chodzić w góry czy do lasu. Zwierzęta są przeganiane z terenów, w które do tej pory ludzie rzadko docierali.