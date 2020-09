Bielsko-Biała. Ostrzeżenie dla właścicieli psów. "Rozrzucone pułapki"

Weterynarze apelują do właścicieli psów z Bielska-Białej, by ci pilnowali na spacerach swoich czworonożnych pupili. Ktoś na ulicach miasta podrzuca śmiercionośne pułapki. To kiełbasy z gwoździami ukrytymi w ich wnętrzu.

Bielsko-Biała. Ostrzeżenie dla właścicieli psów. "Rozrzucone pułapki" (TOZ Schronisko Wrocław)