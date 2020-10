Bielsko-Biała. O krok od tragedii. Kierowca Skody otrzymał drugie życie

Do nietypowej kolizji doszło w Bielsku-Białej. Zderzyły się tam dwa pojazdy. Wskutek kraksy uszkodzona została latarnia, która spadła na przejeżdżającą Skodę Octavię i wbiła się do jej wnętrza. Patrząc na zdjęcia trudno uwierzyć w to, że nikomu nic się nie stało.

Bielsko-Biała: Niebezpieczne zderzenie. Kierowca otrzymał drugie życie (bielsko.info)