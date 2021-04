Bielsko-Biała. "Lipa” tym razem też dla dorosłych

Organizowana od 39 lat w Bielsku-Białej "Lipa" to najstarszy odbywający się nieprzerwanie młodzieżowy konkurs literacki w Polsce, który od 25 lat ma również wymiar ogólnopolski. Co roku spośród nadesłanych prac jurorzy pod przewodnictwem poety i prozaika Tomasza Jastruna wybierają sto utworów, które ukazują się drukiem w konkursowej antologii. Ich autorami są uczniowie szkół podstawowych i średnich z całej Polski.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu można nadsyłać do 4 czerwca. Podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na zagrożenie epidemiczne, prace można przekazać nie tylko pocztą tradycyjną, ale również elektroniczną na adres lipa@sm-zlotelany.pl. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac jest ograniczona do sześciu tekstów, do 9 tys. znaków każdy.