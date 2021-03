Bielsko-Biała. Kolejny maluch wyjechał nieść pomoc. Stanął trzeci w mieście pojemnik na nakrętki w kształcie fiata 126p

- Jako rada osiedla zwróciliśmy się z prośbą do pana prezydenta, aby taki maluch został ustawiony w naszej dzielnicy i prezydent się do tego przychylił. Wielkie podziękowania za to – mówiła przewodnicząca rady osiedla Straconka Józefa Wawak.

Bielsko-Biała. W Straconce stanął maluch na nakrętki w kolorze zielonym

Pojemniki przeznaczone są na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. Do maluchów można wrzucać również nakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.