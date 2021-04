Bielan o relacji Kaczyński-Ziobro. "Widzieli się dzisiaj"

Igor Tuleya będzie doprowadzony siłą? Emocje posła od Ziobry w programie WP

Kaczyński i Ziobro "mają bieżący kontakt"

Przekonywał, że w wielu sprawach PiS, Solidarna Polska i Porozumienie wciąż mają zbieżne stanowisko. Przypomniał, że podczas zakończonego wczoraj posiedzenia Sejmu, w 102 głosowaniach partie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy głosowały tak samo. - To się jednak liczy - oświadczył polityk w TVN24.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić KE do końca kwietnia.