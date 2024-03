Biejat powalczy z Trzaskowskim. Czy jej się to opłaca?

Dziennik wylicza majątek Rafała Trzaskowskiego, który w ostatnim oświadczeniu wykazał ponad 92 tys. zł oszczędności w polskiej walucie i 8,8 tys. euro. "Z żoną posiada trzy nieruchomości. Największą z nich jest mieszkanie o powierzchni 103,5 mkw., które tym razem wycenił na ok. 1 mln 100 tys. zł. Drugie, 79-metrowe tym razem oszacował na ok. 1 mln zł. Ma też trzecie mieszkanie o powierzchni 38 mkw., którego wartość określono na 350 tys. zł. W oświadczeniu wpisał działkę z domem letniskowym. Powierzchnia tej nieruchomości to 919 mkw., a domku - 36,5 mkw. Wartość tej działki oszacował w oświadczeniu na 70 tys. zł. Trzaskowski ma też samochód Volvo XC60 z 2011 r. i meble, które odziedziczył po rodzicach" - czytamy.