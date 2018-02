Biegły o przyczynie śmierci Tylman. "Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe"

W poznańskim sądzie zeznawał w środę Jędrzej O., biegły z Zakładu Medycyny Sądowej. - Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, by ustalić przyczyny śmierci Ewy Tylman. Nie przyniosło to jednoznacznej odpowiedzi - powiedział.

Nie wiadomo czy w sprawie Tylman Adam Z. będzie odpowiadał za zabójstwo czy nieudzielenie pomocy (Facebook.com)

Sąd Okręgowy w Poznaniu kontynuował dziś proces Adama Z., który jest oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman. Mężczyzna miał zepchnąć kobietę ze skarpy, a następnie wrzucić ją do wody. Grozi mu 25 lat więzienia.

Możliwe jest również, że Z. odpowie za nieudzielenie pomocy Tylman. Wtedy groziłoby mu tylko trzy lata pozbawienia wolności. Sąd przesłuchiwał w tej sprawie biegłego, który przeprowadzał sekcję zwłok mieszkanki Poznania - informuje PAP.

- Wykroczyliśmy daleko poza standardowe procedury w takich sytuacjach. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, by ustalić przyczyny śmierci Tylman. Niestety, nie przyniosło to jednoznacznej odpowiedzi. Gdybyśmy uznali, że jest cokolwiek więcej możliwe do wykonania, to byśmy to wykonali - powiedział Jędrzej O.

