Biedronki azjatyckie, żółwie żółtolice. Inwazja zagrażających nam gatunków

Doskonale adaptują się do naszych warunków i stanowią poważne zagrożenie. Docierają z różnych zakątków świata. Listę otwiera barszcz Sosnowskiego, ale są na niej także biedronki azjatyckie, żółwie żółto- i czerwonolice czy drapieżne mangusty.

Na liście jest aż 1,5 tysiąca gatunków roślinnych i zwierzęcych zagrażających naszemu ekosystemowi. - Są sztucznie wprowadzane do naszego środowiska. Tworzą tu stałe populacje i wpływają negatywnie na gatunki rodzime, a nawet wypierają je - tłumaczy w Polskim Radiu lekarz weterynarii dr Aleksandra Maluta.

Obecnie jest zakaz ich sprowadzania, ale długo były obecne nawet w sklepach zoologicznych. Część pozostaje u hodowców, ale wiele jest porzucanych i trafia do zbiorników wodnych, rzek i stawów.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", część jest także nielegalnie rozmnażana. W ten sposób do przyrody trafiają np. chrząszcze i biedronki azjatyckie, żółwie żółto- i czerwonolice, bobry kanadyjskie, jelenie wirginijskie, drapieżne mangusty czy nawet szopy pracze.

Na czele listy jest groźny barszcz Sosnowskiego, nazywany też "zemstą Stalina". Był sprowadzony w 1947 roku z ZSRR jako bardzo wydajna roślina pastewna. Teraz już wiadomo, że zagraża zdrowiu i życiu człowieka. To toksyczna i zagrażająca zdrowiu roślina. Każde dotknięcie może zakończyć się poparzeniem, które może nawet doprowadzić do śmierci. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną bardzo ekspansywną. W Polsce może osiągać wzrost nawet 3,5 metra. To jego cecha charakterystyczna.