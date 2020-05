Biedronka z ofertą na Dzień Matki 2020. Takiej promocji jeszcze nie było. Nie wszyscy z niej skorzystają

Biedronka z ofertą na Dzień Matki 2020. Tańsze kremy i kwiaty

Biedronka nie poprzestaje na promocji dotyczącej zakupu ekspresu do kawy. Voucher będzie można otrzymać za zakup kremów do twarzy. Tu również wprowadzono ograniczenia. Klient będzie mógł dokonać zakupu maksymalnie dwóch kremów do twarzy. Podobnie jak w promocji na ekspresy do kawy, w przypadku kremów również można zakupić maksymalnie dwa produkty. Ta promocja potrwa od 21 do 23 maja i jest skierowana wyłącznie do posiadaczy karty "Moja Biedronka"