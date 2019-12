Biedronka. Przeceny w gazetce 9-15 grudnia 2019

Dopiero minęły Mikołajki, a Biedronka przyciąga klientów atrakcyjnymi przecenami. Sprawdź, co można kupić z obniżką w popularnej sieci sklepów w tygodniu 9-15 grudnia 2019. Mięso, zabawki, roboty sprzątające i nie tylko.

Biedronka. Rabaty w gazetce 9-15 grudnia 2019. Mięso i zabawki taniej

Minimum 25% taniej zapłacisz z kartą Moja Biedronka za wszystkie mięsa z kurczaka: filety, podudzia, uda czy polędwiczki. Oferta obowiązuje od 9 do 11 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów.

Jeśli włożysz do koszyka w Biedronce trzy artykuły przemysłowe, zabawki lub przedmioty z działu tekstylia, najtańszy produkt otrzymasz gratis. Promocja obowiązuje od poniedziałku 9 grudnia do środy 11 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Limit rabatu na jednym paragonie wynosi 150 złotych.