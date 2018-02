Biedronka na pracownikach odbija sobie zakaz handlu w niedziele. Jest oficjalny dokument

Potwierdziły się informacje Wirtualnej Polski. Sieć Biedronka ze względu na zakaz handlu w niedziele zamierza zmienić regulamin. Pracownicy sklepów będą musieli pracować w nocy.

O tym, że Biedronka planuje wprowadzenie nocnych zmian oraz wydłużenie godzin pracy sklepów informowaliśmy w minionym tygodniu. Wówczas to właściciel sieci, spółka Jeronimo Martins Polska, bronił się przed zarzutami o wykorzystywanie trików prawnych, by zrekompensować sobie straty wynikające z ustawy. W rozsyłanym do mediów komunikacie informowano, że "żadne finalne decyzje w sprawie godzin pracy nie zapadły".