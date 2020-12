Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland - godziny otwarcia w Wigilię

Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland - jak są otwarte w Wigilię? Godziny otwarcia

W jakich godzinach będą czynne sklepy w Wigilię 2020? Do której będzie można zrobić zakupy świąteczne w Biedronce, Lidlu, Carrefourze i Kauflandzie?

W Wigilię Bożego Narodzenia sklepy pracują krócej niż w inne dni robocze. Niektóre markety specjalnie wydłużają godziny pracy przed świętami, by klienci mogli zdążyć ze wszystkimi zakupami. Przykładowo, do 23 grudnia Biedronka jest czynna do godziny 22:00.