Biedroń odpowiada na oskarżenia o mobbing w Wiośnie. "Nie ma miejsca na tego typu zachowania"

Działacz młodzieżówki partii Roberta Biedronia opisał na Facebooku, że był mobbingowany przez koordynatorkę lokalnych struktur. - Osobiście będę pilnował tej sprawy. Nasza reputacja musi być niepodważalna - zapewnia lider Wiosny.

Do sprawy odniósł się lider partii. - Nie ma miejsca w Wiośnie na tego typu zachowania i ja nie będę takich zachowań tolerował. Osobiście będę pilnował wyjaśniania tej sprawy. Nasza reputacja musi być w tym zakresie niepodważalna i dlatego będziemy bardzo precyzyjnie tę sytuację wyjaśniali - tłumaczy Biedroń, cytowany przez PAP.

- Natychmiast jak się dowiedziałem o tej sytuacji popełniłem odpowiednie działania. Mamy w zarządzie osobę, która odpowiada za te kwestie i pani mecenas Gabriela Morawska-Stanecka natychmiast przystąpiła do pracy. Wyjaśnimy sprawę i jeżeli okaże się, że doszło do takiej sytuacji, to taka osoba nie będzie miała miejsca w Wiośnie - kontynuował.