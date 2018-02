Biedroń dopiął swego. Wybuduje schronisko, a ludzie… krytykują

Prezydent Słupska ogłosił, że miasto i inne gminy wybudują duże, nowoczesne schronisko. Walczył o to naprawdę długo. Teraz nie kryje dumy, internauci za to się wściekają.

"Cudowne wieści!!! Słupsk i sąsiednie gminy do końca lipca 2019 wybudują duże, nowoczesne schronisko, którego od dawna potrzebowaliśmy" – napisał na Facebooku Robert Biedroń . "Schronienie znajdzie tam co najmniej kilkaset czworonogów na raz" – dodał. Po godzinie od publikacji, zareagowało ponad 1,2 tys. internautów.

W komentarzach czytamy, że choć inicjatywa Biedronia jest szlachetna, to woleliby o niej nie słyszeć. "Niech Pan weźmie za pysk ludzi mieszkających na pańskim terenie!", "A może program dofinansowania opiekunów, co adoptować chcą niejednokrotnie schorowane zwierzaki?", "Trzymam kciuki żeby schronisko świeciło pustkami", "Ideałem byłoby dofinansowywanie kastracji/sterylizacji zwierzaków. To najskuteczniejsza metoda walki z bezdomnością" – pouczają prezydenta internauci. Pojawiają się jednak również pozytywne komentarze, jak ten: "Wiadomo że lepiej czułyby się z kochającym człowiekiem, ale nie wszystkie mają takie szczęście".