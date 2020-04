Biebrzański Park Narodowy płonie. Strażacy OSP oburzeni. "Pali się nasze podwórko, a my mamy się przyglądać"

Dziesiątki zastępów OSP z Podlasia czeka w pogotowiu. Strażacy z nieco dalszych jednostek chcą jechać na tereny płonącego Biebrzańskiego Parku Narodowego, by wesprzeć zmęczonych kolegów. Jednak im się na to nie pozwala. - Wkurzeni to za mało powiedziane. My w to nie możemy uwierzyć. Pali się nasze podwórko, a my mamy się przyglądać - mówi nam jeden z ratowników OSP.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Sponęło już 6 tys. hektarów łąk i lasów