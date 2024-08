Biden zmienia zdanie. Ukraina otrzyma niezwykłą broń

Według portalu, który powołuje się na przedstawiciela administracji, choć nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja dotycząca transferu JASSM, to już jest technicznie i formalnie przygotowywany, w tym poprzez dostosowywanie ukraińskich myśliwców do tego typu amunicji. Pentagon i Biały Dom oficjalnie nie potwierdziły doniesień portalu, ani im nie zaprzeczyły.

JASSM to stosunkowo nowe rakiety manewrujące powietrze-ziemia o zasięgu do 370 km posiadające 450-kilogramową głowicę. W ukraińskim arsenale mogłyby spełniać podobną rolę do przekazanych już przez Wielką Brytanię i Francję rakiet Storm Shadow/SCALP, czyli zostać wykorzystane do uderzeń głęboko za linią frontu.