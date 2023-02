Biden zaskoczył księdza pytaniem po sekretnej mszy. Duchowny ujawnia o czym rozmawiali

- Ze względów bezpieczeństwa. Łatwiej było to logistycznie opanować niż wozić pana prezydenta do któregoś z kościołów i robić dodatkowe zamieszanie. Gdyby tak się stało, trzeba by unieruchomić kościół i parafię na co najmniej 72 godziny, bo tego wymagają procedury - wyjaśnia ks. Wiesław Dawidowski. I dodaje: - Takie sytuacje są praktykowane w dyplomacji. To nic nadzwyczajnego.