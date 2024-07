Biden zaniepokoił demokratów. Nie milkną komentarze po jego wystąpieniach

Sojusznicy prezydenta uważają, że Joe Biden może po prostu nie być świadomy powagi sytuacji. - Myślę, że on wyraźnie musi zrozumieć, że jego decyzja nie tylko wpłynie na to, kto będzie służył w Białym Domu przez następne cztery lata, ale także na to, kto będzie służył w Senacie, kto będzie służył w Izbie Reprezentantów, i będzie miała konsekwencje na kolejne dekady - powiedział w rozmowie z CNN kongresmen Mike Quigley.