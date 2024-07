USA mówi Gruzji "nie". Wspólne manewry "odłożone"

Oskarżenia te to element antyzachodniej narracji, po którą partia władzy Gruzińskie Marzenie sięgnęła w ostatnich miesiącach. Tłem tej zmiany były masowe protesty przeciwko wprowadzeniu w Gruzji tzw. ustawy o agentach zagranicznych. Rząd Gruzińskiego Marzenia ukuł teorię o Partii Globalnej Wojny, do której zalicza wszystkich, którzy go krytykują.