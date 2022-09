Biden potwierdza: Ukraina poczyniła znaczne postępy na froncie

Wcześniej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby ocenił, że mimo znacznych problemów, Rosja wciąż ma duże zdolności wojskowe do wykorzystania nie tylko w Ukrainie, ale potencjalnie także gdzieś indziej. Kirby mówił, odnosząc się do ostatnich sukcesów sił ukraińskich, o "nowej dynamice" w wojnie przeciwko Rosji, ale jak podkreślił, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stwierdzić, czy rzeczywiście jest to punkt zwrotny.