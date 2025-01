Biden podsumował swoją politykę zagraniczną. Zostawia "silne karty"

Biden podkreślił, że jego administracja pozostawia następcy " silne karty do gry ". - Jasnym jest, że moja administracja pozostawia następnej administracji bardzo silne karty do gry i przekazuje jej Amerykę posiadającą więcej przyjaciół i silnych sojuszników, przeciwników, którzy są słabsi i pod presją, Amerykę, która ponownie przewodzi (...) Amerykę, która nie jest już na wojnie (...) i która jest teraz w znacznie lepszej pozycji, aby wygrać przyszłość z każdym konkurentem - powiedział Biden.

Prezydent odniósł się także do wyzwań, które stoją przed USA, takich jak wojna w Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie, rywalizacja w regionie Indo-Pacyfiku oraz zagrożenie ze strony Korei Północnej. - Weźmy choćby Rosję. Kiedy Putin najechał Ukrainę, myślał, że podbije Kijów w ciągu kilku dni. Prawda jest taka, że odkąd ta wojna się zaczęła, to ja jestem tym, który stał w centrum Kijowa, nie on - zaznaczył Biden.