Biblijna sensacja. Badacze wskazali możliwe miejsce narodzin św. Piotra

Teoria zespołu archeologów, że budynek to Kościół Apostołów, pokrywa się z zapiskami o świątyni z epoki bizantyjskiej, którą w XVIII w. opisał Willibald, niemiecki biskup. W 724 roku odbył on pielgrzymkę do świętych miejsc nad Jeziorem Galilejskim. Napisał wtedy o "udaniu się do Betsaidy, miejsca zamieszkania Piotra i Andrzeja, gdzie obecnie znajduje się kościół w miejscu ich domu".