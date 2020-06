Białystok zamyka kolejne przedszkole. Przyczyną koronawirus

Koronawirus w Polsce. Białystok zamyka kolejne przedszkole

To niejedyne przedszkole w Białym stoku zamknięte przez koronawirusa. Jak przypomina "Radio Białystok", od poniedziałku 8 czerwca nieczynne z powodu koronawirusa są już dwa inne miejskie przedszkola w Białymstoku. Chodzi o przedszkole nr 39 i przedszkole nr 20. W pierwszym z nich potwierdzono zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników, do 21 czerwca pozostali przebywają więc na kwarantannie. Z kolei w przedszkolu nr 20 pozytywny wynik na obecność koronawirusa miało jedno z dzieci, które uczęszcza do placówki. Białostocka placówka będzie zamknięta do końca tygodnia.