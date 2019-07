Białystok. Wiec "Polska przeciw przemocy" po zamieszkach na Marszu Równości

Wiec poparcia z Białymstokiem po ubiegłotygodniowych zamieszkach w mieście. Organizatorem akcji jest lewica. W Białymstoku są Adrian Zandberg i Włodzimierz Czarzasty. Na miejscu jest także reporterka WP Magdalena Raducha.



Nasza reporterka informuje, że zapowiadana wcześniej kontrmanifestacja nie doszła do skutku. Miała się ona odbyć ok. 13:00, w okolicach kościoła farnego.

Przed sceną na placu w sąsiedztwie Teatru Dramatycznego zbierały się od południa niewielkie grupy ludzi. W sumie o 14:00 było ok. 300 osób.

Na to wydarzenie do Białegostoku wspólnie zaprosili liderzy lewicowych ugrupowań - Włodzierzerz Czarzasty z SLD, Rober Biedroń z Wiosny oraz Adrian Zandberg - Lewica Razem. Politycy zaapelowali też do liderów inncyh formacji opozycyjnych oraz przedstawicieli rządu, aby pojawili się na wiecu poparcia z Białymstokiem.