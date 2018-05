Białystok: Młodzież Wszechpolska patroluje ulicę Łupaszki. Ktoś napisał na płocie, że to "ludobójca"

Młodzież Wszechpolska organizuje patrole, aby na ulicy im. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" w Białymstoku nie pojawiły się ponownie napisy dotyczące jej patrona. Ulicę nazwano tym imieniem miesiąc temu z inicjatywy PiS. Mieszkańców nikt nie pytał o zdanie.

Major Zbigniew Szendzielarz "Łupaszka" to postać kontrowersyjna, zwłaszcza na Podlasiu. Część historyków uważa, że to on wydał w 1944 roku rozkaz pacyfikacji litewskiej wsi Dubinki, gdzie zginęło 27 osób, w tym kobiety i dzieci. Jego podwładny Zygmunt Błażejewicz ps. „Zygmunt” miał zamordować wraz ze swoim oddziałem niewinnych białoruskich mieszkańców wsi Potoka, w tym dzieci.